Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) schlägt Alarm: Gerade die Stadt München, die so gerne Radlhauptstadt sein will, baut zuweilen Radlwege zurück oder verlegt sie vor Kreuzungen - zum Teil zwischen zwei Autospuren. So jüngst geschehen an der Hauptverkehrsader Kreillerstraße in Trudering.

Über eine Strecke von fast hundert Metern müssen Radler bis zur Kreuzung Bajuwarenstraße nun ständig nach links und rechts schauen, ob Autos, die kreuzen wollen, sie auch wirklich sehen. Ihre knallrot gefärbte Radlspur verläuft nämlich neuerdings mitten auf der vierspurigen Fahrbahn - zwischen Rechtsabbiege- und Geradeausspur.

"Es ist eine ziemliche Sauerei, was da passiert ist an dieser Kreuzung: Man hat im Interesse einer zusätzlichen Abbiegespur den Radweg weggebaggert und ihn stattdessen auf die Straße aufgemalt. Der von hinten kommende, schnelle Auto- und Lkw-Verkehr muss jetzt zum Abbiegen über den Radweg drüber – das ist einfach verantwortungslos." Andreas Groh, 2. Vorsitzender ADFC München

Radfahrer ständig von Spurwechslern bedroht

Die Radfahrer werden hier auf der Fahrbahn quasi von zwei Seiten in die Mangel genommen: Denn von rechts drängen ständig Autos von einer Tankstellenausfahrt auf die mittleren Fahrspuren (siehe SUV auf unserem Foto). Bei einer Umfrage vor Ort bemängelten auch Autofahrer die Unübersichtlichkeit, zumal hier Tempo 50 gefahren wird. Mit einer Radlspur zwischen Autospuren rechnen viele nicht. Spätestens bei Dunkelheit nütze die rote Farbe des Radlwegs auch nichts, meinte ein Autofahrer.

Mit Kinderanhänger jetzt lieber auf dem Gehweg

Eine radelnde Mutter mit Kinderanhänger gab zu, an dieser Kreuzung jetzt lieber auf dem Gehweg zu fahren, als sich zwischen zwei Lkw an der Ampel wiederzufinden. Für radelnde Kinder sei das kriminell, meinte eine andere Mutter.

Eine Antwort auf eine BR-Anfrage zum Sinn der Radlspur steht noch aus.

Ähnliche Spuren - allerdings nicht so lange - gibt es auch an zwei Kreuzungen am Münchner Altstadtring. Auch hier wurde jeweils eine neue Rechtsabbiegespur angelegt.

Straße verbreitert - Radweg aufgelöst

Andreas Groh vom ADFC sieht die Münchner Stadtpolitik inzwischen wieder etwas mehr auf Autofahrer-Seite. Radwege würden nach Straßenverbreiterungen auch schon einmal ganz wegfallen - wie zum Beispiel an einer Teilstrecke der Bajuwarenstraße in München-Trudering.