Verlängerung für die Münchner Schanigärten bis November?

Die Idee kommt aus Österreich, hat sich aber in der Corona-Pandemie auch in München schnell etabliert: Hunderte Bars und Restaurants haben ihre Freischankflächen vor dem Haus vergrößert. Oft haben sie dafür Parkplätze umfunktioniert, mit Paletten zur Straße hin abgegrenzt und zudem mit Heizstrahlern ausgestattet, damit die Außengastronomie auch bei kälterem Wetter geöffnet bleiben kann. Die Idee ist so gut angekommen, dass der Stadtrat inzwischen beschlossen hat, auch nach Corona an den Schanigärten festzuhalten.

Verlängerung auch für Heizstrahler und Stadtterrassen

Schon im Mai hatte der Stadtrat beschlossen, dass es die Schanigärten auch weiterhin geben darf, allerdings nur von April bis Oktober. In diesem Jahr sollen sie allerdings noch bis Ende November offenbleiben dürfen. Denn, so die Begründung der grün-roten Stadtratsmehrheit, wegen der Pandemie sei es schließlich weiterhin sinnvoll, Abstände einzuhalten, und im Freien sei das Infektionsrisiko auch erwiesenermaßen geringer. Auch ökostrombetriebene Heizstrahler sollen noch bis Ende November weiter erlaubt bleiben, ebenso die Stadtterrassen auf öffentlichen Flächen.

Nicht bei allen beliebt

Bei den Anwohnern der Viertel mit vielen Schanigärten haben die zusätzlichen Freischankflächen auch immer wieder für Beschwerden gesorgt, sei es wegen Lärms oder der dadurch fehlenden Parkplätze. Am Dienstag (12.10., 14 Uhr) wird der Kreisverwaltungsausschuss über den Antrag zur Verlängerung der Schanigärten-Saison abstimmen.