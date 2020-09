München: Verdi-Streik trifft Kinderbetreuungen und Kliniken

In München haben heute über 1.500 Mitglieder von Verdi gestreikt. Ein Schwerpunkt waren Kinderkrippen, Kitas, Tagesheime und Horte. Komplett geschlossen blieben rund 60 Einrichtungen.

180 Beschäftigte an Münchner Kliniken im Streik

An den Kliniken Schwabing, Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach und Thalkirchner Straße haben 180 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben von Verdi wurde in jedem Haus eine Station komplett geschlossen. In Bogenhausen waren nur fünf von 13 OP-Sälen und in Schwabing zwei von sechs OP-Sälen in Betrieb. Die Notfallversorgung war aber sichergestellt, wie die Dienstleistungsgewerkschaft betont.

600 Arbeitnehmer der Stadtwerke München legen Arbeit nieder

Bei den Stadtwerken München haben rund 600 Beschäftigte - darunter auch Mitarbeiter im Home-Office - gestreikt. Davon betroffen waren auch die Wassergewinnung Thalham, die Leitzach-Isar-Werke und die Wasserwerke Moosburg-Uppenborn. Im städtischen Baureferat gab es 200 Streikende - vor allem Arbeiter, die auch für die Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig sind. Im Sozialreferat waren es rund 100 Streikende. Mitarbeiter aus städtischen Bibliotheken haben ebenfalls bei der Aktion mitgemacht.

"Die wichtigste Erkenntnis des heutigen Tages ist, dass unsere ver.di-Mitglieder entschlossen hinter der 4,8 Prozent-Forderung stehen und bereit sind, an weiteren Streikaktionen teilzunehmen." Heinrich Birner, Verdi-Geschäftsführer München

Laut Birner steht man "gesamtgesellschaftlich vor der härtesten Verteilungsauseinandersetzung in der Nachkriegsgeschichte. Es gehe "schlichtweg um die Frage, wer die Kosten der Corona-Krise zahlt".

Letztlich dürfte nicht wieder bei den "Kleinen gespart" werden, während die "Superreichen" und "Konzerne wie Amazon, Facebook und Co. ungeschoren davonkommen“.

Warnstreik: U-Bahnen fallen am Dienstag bis 18 Uhr komplett aus

Die U-Bahn-Linien werden am 29.09.20 von Betriebsbeginn bis etwa 18 Uhr vollständig ausfallen, das hat Ingo Wortmann, Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bestätigt. Auch danach werde es bis in den Abend hinein zu Beeinträchtigungen kommen, da es eine Weile dauere, das System wieder "hochzufahren", so Wortmann. Die U-Bahnhöfe sollen voraussichtlich bis 18 Uhr gesperrt werden. Wie es bei den Trambahnlinien aussieht, ist laut MVG derzeit noch völlig offen. Aktuell werde versucht, zumindest eine Konzentration auf einzelne Linien zu ermöglichen. Welche Linien das sein werden, will die MVG erst am Dienstagmorgen bekannt gegeben.

Da sich die privaten Busunternehmer und MVG-Kooperationspartner nicht am bundesweiten Warnstreik beteiligen, fahren die meisten Busse. Wie die MVG mitteilte, werde versucht, einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt zu ermöglichen. Die S-Bahn wird nicht bestreikt. Die MVG rät allen Fahrgästen, sich morgen frühzeitig über die Socialmedia-Kanäle der Münchner Verkehrsgessellschaft über die Auswirkungen des Streiks auf einzelne Tram- und Buslinien zu informieren

