München untersucht Missbrauchsfälle in städtischen Kinderheimen

Das Hänsel-und-Gretel-Heim in Oberammergau. Das "Haus Maffei" in Feldafing am Starnberger See. Das Salesianum in München: Drei Heime in denen Berichten zufolge über mehrere Jahrzehnte hinweg Kinder missbraucht wurden: physisch, psychisch, sexuell. Die Täter kamen aus dem weltlichen und kirchlichen Umfeld. Verantwortlich für die Kinder war die Stadt München. Verena Dietl, dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt, leitet den Kinder- und Jugendhilfeausschuss:

"Wir sind immer noch bestürzt, was in unseren Einrichtungen passiert ist und um das aufarbeiten zu können, haben wir eine Expertenkommission eingerichtet, um den Betroffenen deutlich zu machen, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen wollen." Verena Dietl, dritte Bürgermeisterin von München

Erster Anlauf der Aufarbeitung verlief im Sande

Tatsächlich hatte sich die Stadt bis dato nicht hervorgetan bei der Aufarbeitung. Ganz im Gegenteil, sagt Dietls Parteikollege Christoph Müller von der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat selbstkritisch. Ein Versuch, Betroffene für ihr erlittenes Leid zu entschädigen, war vor mehreren Jahren im Sande verlaufen. Kein einziger Euro wurde damals ausbezahlt, vieles sei da schief gelaufen. Der Stadtrat selbst hatte nie auch nur einen Bericht dazu angefordert: "Dass es in Vergessenheit geraten ist, das ist nicht zu entschuldigen", sagt Müller. Wichtig sei nun, dass jetzt schnell etwas passiert.

Gab es pädophile Netzwerke?

Der Expertenkommission sollen 14 Fachleute angehören, aus unterschiedlichen Bereichen: Unter ihnen die ehemalige Münchner Bürgermeisterin Christine Strobl, der Sozialpsychologe Heiner Keupp, der schon an zahlreichen Studien zu sexuellem Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen mitgearbeitet hat sowie die Historikerin Christine Rädlinger.

Designierter Leiter der Kommission ist der ehemalige Kriminalbeamte Ignaz Raab. 18 Jahre lang war er bei der Münchner Polizei Spezialist für die Aufklärung von Sexualdelikten. Jetzt soll er klären, ob es in den Jahren 1945 bis 1999 pädophile Netzwerke gab, die im Zusammenhang mit städtischen Kinderheimen stehen.

"Wir wollen an die Opfer ran, an die Geschädigten, an die Tatorte ran. Sind es drei Heime, sind es mehr Heime? Und letztendlich wollen wir an die Täter ran." Ignaz Raab

Kritik an der Zusammensetzung der Expertenkommission

Auch zwei Betroffene sollen dem neuen Gremium angehören, wer das sein wird, ist noch nicht klar. Vladimir Kadavy, selbst ehemaliges Heimkind, recherchiert seit Jahren zu den Fällen in den oberbayerischen Heimen. Er kritisiert die Zusammensetzung der Kommission. In dem Gremium, das unabhängig aufarbeiten soll, seien zu viele städtische Vertreter. "So war das nicht von unserer Seite aus angedacht. Wir sehen in erster Linie eine Unabhängigkeit darin, dass sich weniger Vertreter der Stadt um Aufarbeitung dessen bemühen, worin auch die Stadt verstrickt ist."

Leid wird wahrgenommen

Seine Hoffnung ist dennoch, dass die finanzielle Entschädigung zeitnah geregelt wird. Ein Anliegen, das die Stadträte heute fraktionsübergreifend teilten, so auch Christoph Müller, von der SPD-Fraktion: "Weil einige der Betroffenen in einem schlechtem gesundheitlichen Zustand sind. Wir sind nicht der Meinung, dass Finanzen das erlittene Leid in irgendeiner Form entschädigen können, aber es kann den Betroffenen deutlich machen, dass ihr Leid wahrgenommen wird."

Spätestens im nächsten Frühjahr soll die Expertenkommission einen Vorschlag unterbreiten. Im November wollen sich die Fachleute zum ersten Mal zusammensetzen.