vor 12 Minuten

München überschreitet Corona-Inzidenz von 200

München hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts den Corona-Schwellenwert von 200 überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 202,1. Von Mittwoch an gelten wohl schärfere Regeln in der Stadt, dazu gehören Ausgangsbeschränkungen in der Nacht.