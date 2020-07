München: Über drei Jahre Haft für Helfer eine Betrügerbande

Der 31-Jährige, der heute in München zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurde, weil er einer Bande von Betrügern geholfen hatte, hat ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. "Schade, dass es Menschen gibt, die sowas machen" – waren seine letzten Wort im Prozess.

Verurteilter entschuldigt sich bei Seniorin für Tat

Er war derjenige, der den Koffer mit den millionenteuren Diamanten und der Uhr vor dem Haus der 70-jährigen Münchnerin abgeholt hatte - mit dem Ziel, ihn an die Hintermänner in der Türkei weiterzugeben. Er habe dabei die Anweisungen genau so befolgt, wie sie ihm gegeben wurden. Den Mittäter, der regelmäßig mit der Seniorin telefonierte, habe er nur flüchtig gekannt.

Er wolle sich von ganzem Herzen für seine Tat entschuldigen, so der Verurteilte. Er hat keine Vorstrafen. Auf die Frage des Richters, wie es dazu kommen konnte, meinte er nur: "Aus Dummheit".

Mittäter gab sich als Polizeibeamter aus

Die Seniorin erzählte im Prozess nochmal genau, wie alles abgelaufen war. Ein Mittäter des Verurteilten hielt von der Türkei aus über Monate hinweg intensiven Telefonkontakt zu ihr und gab sich dabei als Polizeibeamter aus.

Sie stehe angeblich auf der Liste einer Verbrecherbande, ihr Vermögen gebe sie besser der Polizei. Daraufhin soll die Seniorin - wie befohlen - Gold und Uhren im Wert von mehr als 300.000 Euro an die falschen Polizisten übergeben haben. Die Betrüger spürten aber offenbar, dass da noch mehr zu holen ist. Mit einer erfundenen Geschichte über einen Polizisten, der angeblich von der Mafia als Geisel gefangen gehalten werde, sollen die Betrüger die Seniorin so unter Druck gesetzt haben, dass sie schließlich ihr Anwesen für drei Millionen Euro verkaufte und in ein Münchner Hotel zog. Für das Geld, das sie für das Haus bekam, kaufte sie Diamanten und eine Uhr im Wert von mehr als zweieinhalb Millionen Euro. Diese legte sie, wie von dem falschen Polizisten befohlen, in einem Koffer vor ihrer Haustür ab. Der heute Verurteilte holte die Beute dort ab. Dabei wurde er von der Polizei festgenommen. Die war der Bande nämlich schon auf der Spur.

Seniorin leidet psychisch unter der Tat

Die Seniorin wirkte im Prozess gefasst. Sie gab an, psychisch unter dem Geschehenen zu leiden. Ihr Elternhaus, ein Altbau mit 900 Quadratmetern in guter Lage in München wird sie nicht zurückbekommen. Der Verurteilte erklärte sich dazu bereit, ihr einen Schadensersatz von 15.000 Euro zu bezahlen. Die Entschuldigung des Verurteilten nehme sie an, sagte die Seniorin. Sie wünsche ihm, dass er die Geschichte verarbeiten könne, sowie auch sie die Geschichte verarbeiten müsse.