Münchner U-Bahn soll an den Wochenenden auch nachts fahren

Wie kommt man nachts um drei in München von einer Party nach Hause? Auf jeden Fall nicht mit der U-Bahn, denn die fährt nicht die ganze Nacht hindurch. Nach dem Willen des Münchner Stadtrats soll sich das nun aber ändern. In seiner Sitzung am 8. September hat der Feriensenat des Stadtrats beschlossen, dass die "Nacht-Taktverstärker" kommen sollen. Doch es wird noch dauern.

Einfach losfahren: Das geht nicht

Einfach nachts mehr Züge fahren lassen: So einfach ist die Sache nicht. Die Nacht-Bahnen könnten frühestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 in den Betrieb aufgenommen werden, so Johannes Boos, Pressesprecher der MVG. Das hat mehrere Gründe: Die Gleise sind nachts nicht immer frei, denn zu dieser Zeit wird das U-Bahn-Netz gewartet und instandgesetzt. Außerdem, so Boos, müsste das bestehende Netz aus Nacht-Bussen und Nacht-Trambahnen dem neuen U-Bahn-Takt angepasst werden. Wenn eine Strecke parallel von zwei Verkehrsmitteln bedient würde, sei das "nicht sinnvoll".

Nacht-U-Bahn nur an Wochenenden

Die MVG sei deshalb dabei, Konzepte zu entwickeln, wie der Auftrag des Stadtrats umsetzbar sei, so Boos. Dabei wird es auch um die Kosten gehen, denn eine Schätzung, die von zusätzlich zwei Millionen Euro jährlich ausging, ist schon etwas älter. Klar ist auch: Einen durchgehenden U-Bahn-Takt soll es zunächst nur in Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen geben. Aber immerhin, MVG-Sprecher Boos macht den Nachteulen Hoffnung: Der Nacht-Takt an Wochenenden sei "grundsätzlich betrieblich umsetzbar".