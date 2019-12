München: Landshuter-Allee-Tunnel nach Autobrand wieder frei

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr hatte im Tunnel an der Landshuter Allee in Richtung Norden ein Auto Feuer gefangen. Aufgrund des dichten Rauchs musste der Tunnel komplett gesperrt werden. Umliegende Bewohner wurden gebeten, ihre Türen und Fenster zu schließen. Verletzt wurde niemand, so die Feuerwehr.

Münchner Feuerwehr bis mittags im Einsatz

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Rauch wurde aus dem Landshuter Allee-Tunnel gepustet. Zuerst wurde die West-Röhre freigegeben, gegen 11.45 Uhr rollte auch der Verkehr in Richtung Süden wieder. Bis etwa 11.30 Uhr war die Feuerwehr mit Nachlösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten beschäftigt.