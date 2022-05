München: Taxi brennt in Gebäudedurchfahrt

Einsatz für die Feuerwehr im Münchner Stadtteil Sendling: Am Sonntagmorgen war bei der Münchner Feuerwehr ein Notruf eingegangen, weil in der Engelhardstraße ein Taxi in einer Hausdurchfahrt Feuer gefangen hat.

Gebäude mussten entlüftet werden

Als die Feuerwehrkräfte ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Taxi. Wegen der starken Rauchentwicklung befürchtete der Einsatzleiter, dass giftiger Brandrauch auch in zwei angrenzende Bürogebäude gezogen war. Die Feuerwehrkräfte verschafften sich deshalb Zugang zu den Gebäuden. Tatsächlich fanden sie dort Brandrauch vor, der dann mittels Hochleistungslüftern aus den Räumlichkeiten geblasen wurde.

Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen

Personen befanden sich nicht in den Gebäuden. Der Taxifahrer erlitt Verbrennungen an der Hand und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An seinem Auto entstand Totalschaden, am Gebäude ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.