München sucht Kita-Personal: 1.000 Stellen nicht besetzt

"Wie kommt das Küken ins Ei?", "Wie erkennt man Müll?" oder "Können Bäume reden?" Solche Kinderfragen auf bunten Plakaten sollen deutlich machen, dass Kitas "Orte der Bildung" sind, und dass dafür wirklich bestes pädagogisches Personal mit vielfältigen Fähigkeiten gebraucht wird.

Über 1.000 freie Stellen in München

In der Landeshauptstadt ist in Kindergärten, Krippen und Horten eine riesige Lücke entstanden: derzeit sind mindestens 1.000 Stellen unbesetzt. Deshalb wurde in ganz München plakatiert, teilweise auch jenseits der Stadtgrenzen. Daneben ist die Kampagne, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kitas zu gewinnen vor allem digital sichtbar. Ein neuer Instagram Kanal und die Homepage der Stadt München geben authentische Einblicke in den Arbeitsalltag in den 450 Münchner Kitas.

Erzieher: 3.500 Euro Brutto-Gehalt zum Einstieg

Mit der Kampagne sollen auch Vorurteile abgebaut werden, wie es im Rathaus heißt. Das betrifft zum Beispiel das Gehalt: Das sei mit 3.500 Euro brutto nach der Erzieher-Ausbildung höher als oft gedacht, und es gebe viele Aufstiegsmöglichkeiten.