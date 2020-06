München: Streit zwischen Sanitätern und Taxifahrer eskaliert

Vor dem Münchner Krankenhaus Rechts der Isar ist am Mittwoch Abend ein Streit zwischen einem Taxifahrer und Sanitätern eskaliert.

Taxifahrer weigerte von der Zufahrt zur Notaufnahme wegzufahren

Die Sanitäter waren dabei, einen Patienten ins Krankenhaus Rechts der Isar zu bringen. Auf der Zufahrt zur Notaufnahme, die nur für Rettungswagen reserviert ist, stand jedoch ein Taxifahrer. Die Sanitäter sollen diesen aufgefordert haben, die Zufahrt zu verlassen. Der Taxifahrer habe sich geweigert, es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Taxifahrer in Richtung der Sanitäter gespuckt haben soll. Dann habe er seinen Wagen einmal im Kreis bewegt und wiederum vor der Notaufnahme abgestellt. Die Sanitäter brachten ihren Patienten dann in die Nothilfe.

Wütender Taxler fährt rückwärts und verletzt Sanitäter

Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurück gingen, stand der Taxifahrer immer noch an Ort und Stelle. Die Sanitäter verständigten daraufhin die Polizei, weshalb der Taxifahrer in Wut geraten und losgefahren sei. Dabei wurde einer der Sanitäter vom Taxi erfasst und verletzt. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Taxifahrer wegen Körperverletzung, dieser soll seinerseits die Sanitäter wegen Nötigung angezeigt haben.