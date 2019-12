München: Stellwerkstörung behoben - S-Bahnen fahren wieder

Die Stellwerkstörung, die am Vormittag ein Chaos im S-Bahnbetrieb in und rund um München verursacht hat, ist behoben. Das hat eine Sprecherin der Bahn dem Bayerischen Rundfunk mitgeteilt. Auf allen Linien werde der Betrieb gerade wieder hochgefahren. Allerdings dürfte es in den nächsten Stunden noch zu Behinderungen kommen. "Bis in den frühen Nachmittag hinein kommt es noch zu Verzögerungen", erklärte die Sprecherin.

Technische Störung führte zu Chaos

Eine technische Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof hatte seit etwa 9 Uhr zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Zahlreiche S-Bahn-Linien mussten vorzeitig wenden. Auch Regionalzüge waren betroffen. Fahrgäste aus dem Osten Münchens traf die Störung besonders, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Laut DB fahren die S3, S7 und S8 nun wieder auf dem Regelweg.