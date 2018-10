München: Starnberger Flügelbahnhof soll erneuert werden

Ab heute können die Bürger an verschiedenen städtischen Dienststellen in München einen Blick in den Bebauungsplan werfen. Neben den Gleisen des Starnberger Flügelbahnhofs soll ein komplett neues Bürogebäude entstehen – mit 17 Etagen an seiner höchsten Stelle.

Etwa drei Jahre Bauzeit

In dem Gebäude sollen neben Büros auch Gastronomie und Geschäfte unterkommen. In der Tiefgarage sind Parkplätze für Autos und Fahrräder geplant. Nach den aktuellen Planungen beträgt die Bauzeit etwa drei Jahre.

Noch bis Mitte November liegen die Pläne für die Bürger aus.