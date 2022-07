Schwerverletzter Mann in S-Bahn-Tunnel entdeckt

Stammstrecken-Sperrung am Wochenende wegen eines verletzten Mannes: Ein S-Bahn-Fahrer hatte Sonntagmittag eine Person im Gleisbereich zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke entdeckt und daraufhin die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn alarmiert. Laut Bundespolizei fuhr der nachfolgende S-Bahn-Fahrer daraufhin auf Sicht in den Tunnel und hielt bei dem Mann an, der neben den Gleisen lag. Laut Ermittlern handelte es sich um einen 31-jährigen Polen, der eine schwere Beinverletzung hatte. Vermutlich war er betrunken, der Nachweis dafür steht aber noch aus.

Ursache der Verletzung unklar

Der S-Bahn-Fahrer wollte ihn im Zug mitnehmen. Wie es im Polizeibericht heißt, scheiterte der Versuch jedoch an der Schwere der Verletzung und der Sprachbarriere des Mannes. Unter den über 200 Fahrgästen befand sich ein Arzt, der Erste Hilfe leistete, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 31-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich der Mann die schwere Beinverletzung zugezogen hatte, ist derzeit unklar. Einen Zusammenstoß mit einer S-Bahn schließt die Bundespolizei aber aufgrund des Verletzungsbildes aus.

Erhebliche Auswirkungen im S-Bahn-Verkehr

Rätselhaft ist auch, warum sich der 31-Jährige in den Tunnel begeben hat. Gegen ihn wurde jetzt ein Bußgeldverfahren wegen unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet. Die Stammstrecke musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Bundespolizei spricht von erheblichen Auswirkungen im S-Bahn-Verkehr.