Finalrunde ohne Fan-Fest – München spart bei Nations League

Dass München am Mittwoch das Halbfinale und am Sonntag das Finale der UEFA Nations League überhaupt austrägt, war nicht selbstverständlich. Möglich wurde dies erst nach intensiven Gesprächen zwischen der UEFA, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Stadt. Denn München wollte sich ursprünglich gar nicht bewerben – wegen der angespannten Haushaltslage und der zeitlichen Nähe zum Champions-League-Finale, das organisatorisch mit einigen Kosten und Aufwand verbunden war.

Keine Extra-Kosten für München durch Nations League

Am Ende gab es aber doch eine Lösung auf Initiative von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): Das ursprünglich geplante Fan-Fest entfällt. Außerdem übernehmen der DFB und die Betreiber der Arena in Fröttmaning den Großteil der organisatorischen Verantwortung – darunter Sicherheit, Logistik und Infrastruktur. So entstehen der Stadt München keine zusätzlichen Kosten im Zuge der Nations League. Unter diesen Bedingungen stimmte dann auch der Stadtrat im Februar einer Bewerbung zu.

Die Stadtverwaltung hat gerade ohnehin viel Organisationsaufwand mit Sportereignissen. Denn München will sich zum Beispiel auch für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029, die Leichtathletik-WM 2029/31 oder die Olympischen Spiele 2040 bewerben.

Halbfinal-Sieger trifft Sonntag auf Frankreich oder Spanien

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) beginnt also die Endrunde der UEFA Nations League. Zunächst spielen in München die Fußball-Nationalmannschaften von Deutschland und Portugal gegeneinander. Am Donnerstag trifft dann in Stuttgart Spanien auf Frankreich. Die beiden Halbfinal-Sieger tragen am Sonntag in der Münchner Arena das Finale aus. Das Spiel um Platz drei findet zuvor in Stuttgart statt.

Die Nations League wurde laut UEFA entwickelt, um "bedeutungslose Freundschaftsspiele durch Pflichtspiele zu ersetzen". Außerdem sei es den Ländern so möglich, gegen gleich starke Mannschaften anzutreten.