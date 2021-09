Rentnerin auf Baustelle in München missbraucht und verletzt

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, begann der Mann am Montagabend gegen 22 Uhr am Ostbahnhof ein Gespräch mit der 64-Jährigen. Nach einer Weile lud er sie ein, ihm zu folgen. Er lotste die Frau auf eine menschenleere Baustelle und forderte plötzlich sexuelle Handlungen von ihr. Sie lehnte ab. Daraufhin habe der Unbekannte mehrfach auf die Rentnerin eingeschlagen und sie anschließend missbraucht.

Täter etwa 30 Jahre alt

Ein Passant entdeckte später die hilflose und verletzte Frau. Sie kam mit erheblichen Kopfverletzungen in eine Klinik. Der etwa 30 Jahre alte Täter soll 1,80 Meter groß sein, die Haare gescheitelt tragen und hochdeutsch sprechen. Er trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "CK", einen Rucksack der Marke Deuter und eine Halskette mit Kreuz. Die Polizei bittet um Hinweise.