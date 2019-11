vor 39 Minuten

München setzt auf Wohnungen über Parkplätzen

In München soll mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft plant nach dem Vorbild eines Gebäudes am Dantebad 144 neue Wohnungen am Reinmarplatz. Das Besondere: Es wird über Parkplätzen gebaut.