A99 nach schwerem Unfall bei München gesperrt

Auf der A99 in Richtung Nürnberg hat sich zwischen dem Anschlusskreuz München-Ost und der Ausfahrt Kirchheim am Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wechselte ein Auto von der mittleren auf die rechte Spur und stieß dann mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Männer in dem Auto starben noch an der Unfallstelle.

A99 nach Unfall gesperrt

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die A99 ist an der Unfallstelle derzeit komplett gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung noch länger anhalten wird. Autofahrer werden daher aufgefordert, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.