vor 25 Minuten

München: Schüsse am U-Bahnhof "Innsbrucker Ring"

Am U-Bahnhof "Innsbrucker Ring" wurden am Wochenende zwei Männer mit einer Schreckschusspistole bedroht. Anschließend schossen die unbekannten Täter in die Luft. In Haidhausen wurde außerdem an Mann angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt.