München: Schritt für Schritt zu einer autofreien Altstadt

München will Autos aus der Altstadt aussperren. Der Stadtrat hat heute in seiner Vollversammlung erste Schritte zu einer autofreien Altstadt eingeleitet. Danach sollen bereits in diesem Jahr vereinzelt Parkplätze wegfallen. Außerdem soll geprüft werden, ob ein Altstadt-Radlring machbar ist.

Parkplätze fallen weg, Parkgebühren werden erhöht

Bereits in diesem Jahr werden alle Parkplätze in der Dienerstraße und teilweise am Rindermarkt wegfallen. Für die verbleibenden wird die Parkgebühr auf 2,50 Euro pro Stunde erhöht.

"Für mich ist das Allerwichtigste, dass es wohl eine breite Mehrheit gibt im Stadtrat, die sagt, die Autos müssen nennenswert reduziert werden. Das wäre vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen. Jetzt ist es angekommen, dass wir so nicht mehr weitermachen können." Dieter Reiter, Münchens Oberbürgermeister

Zusätzlich soll ein Gesamtkonzept für eine verkehrsberuhigte Altstadt erarbeitet werden – unter Beteiligung der betroffenen Anwohner und Geschäftsleute.

Kommt ein Altstadt-Radlring?

Außerdem soll die Machbarkeit eines Altstadt-Radlrings geprüft werden. Wie dieser aussehen könnte, wollen die Initiatoren des Münchner Radentscheids am Sonntag mit einer weiteren Fahrraddemo zeigen.