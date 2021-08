S-Bahn-Surfer durch Stromschlag schwer verletzt

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion München ist noch unklar, wo der 28-Jährige auf das Dach der Linie S1 geklettert ist. Als sich die S-Bahn kurz vor ein Uhr in Fahrtrichtung Freising an der Haltestelle Fasanerie befand, kam es zu einem Spannungsüberschlag.

Schwere Verbrennungen am Bein

Laut Bundespolizei führt die Oberleitung 15.000 Volt, auch ohne Berührung kann es deshalb zu tödlichen Stromstößen kommen. In der Folge stürzte der S-Bahn-Surfer auf den Bahnsteig. Die Triebfahrzeugführerin hatte schon bei der Einfahrt eine Störmeldung bekommen und leistete sofort Erste Hilfe.

Der 28-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen am linken Bein in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Polizei ist sein Zustand nicht lebensbedrohlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aber noch unklar, ob sich der Mann bei seinem Sturz aus mehreren Metern Höhe innere Verletzungen zugezogen hat.

S-Bahn-Führerin erleidet einen Schock

Die 28-jährige Triebfahrzeugführerin erlitt einen Schock und konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Der Zug- und S-Bahn-Verkehr war auf der Strecke für fast eine Stunde unterbrochen. Die Polizei hält es für möglich, dass der 28-jährige Berliner nicht alleine war und sucht Zeugen.

Zuletzt war es vor über einem Jahr zu einem Unfall mit einem verunglückten S-Bahn-Surfer im S-Bahn-Netz München gekommen. Im Mai 2020 war ein 17-jähriger Jugendlicher am Haltepunkt Grub in Poing beim Herunterklettern vom S-Bahn-Dach auf den Bahnsteig gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt.