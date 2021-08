München: S-Bahn schrammt an Rollstuhlfahrerin entlang

Eine abfahrende S-Bahn im Tiefgeschoss des Münchner Hauptbahnhofs ist Mittwoch Mittag am Rollstuhl einer Frau entlanggeschrammt. Der drohende Sturz ins Gleisbett konnte aber in letzter Sekunde verhindert werden. Dies berichtet jetzt die Bundespolizei.

Verzweifelte Hilfeschreie

Es war wie im Albtraum: Die 56-Jährige hatte die S-Bahn zunächst knapp verpasst, war dabei aber mit einem Rad ihres Rollstuhls zwischen Bahnsteigkante und Zug geraten. Aus dieser Spalte konnte sie sich nicht mehr rechtzeitig befreien, so dass der abfahrende Zug in fast voller Länge an ihr entlang schrammte. Sie schrie um Hilfe.

Sturz ins Gleisbett gerade noch verhindert

Und der Retter kam: Ein herbeigeeilter Mann ergriff den Handlauf des Rollstuhls in dem Moment, als der Zug fast vorbeigefahren war. Sonst wäre die Frau laut Polizei mitsamt Rollstuhl ins Gleisbett gestürzt. Weitere Passanten halfen mit, den Rollstuhl vollends auf den Bahnsteig zu ziehen. Die Frau kam mit blutenden Verletzungen und einem Schock ins Krankenhaus.

Polizei sucht Retter

Als der Lokführer und die Bahnsteigaufsicht von dem Vorfall erfuhren, mussten beide abgelöst werden. Sie hatten von der dramatischen Lage der Frau offenbar nichts mitbekommen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach den Helfern, die beim Eintreffen der Beamten bereits weitergezogen waren. Insbesondere bittet sie den Mann, sich zu melden, der die Frau in letzter Sekunde festgehalten hatte.