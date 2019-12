München: S-Bahn-Chaos nach Stellwerkstörung am Ostbahnhof

Die Deutsche Bahn hat einen aktuellen Stand über die Fahrten der S-Bahnen veröffentlicht: Demnach beginnt und endet die S 1 Freising / Flughafen in Moosach. Fahrgäste sollen alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nehmen und entsprechend umsteigen. Die S 2 Petershausen / Altomünster verkehrt ab Obermenzing ohne Halt zum Heimeranplatz West Gleis 11 und wenden dort. Hier sollen Passagiere ab Heimeranplatz die U 5 nutzen.

S 3 Mammendorf beginnt und endet am Münchner Hauptbahnhof an den Gleisen 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfalle laut der Deutschen Bahn. Gleiches gilt für die S 4 Geltendorf und die S 7 Wolfratshausen.

Die S 3 Holzkirchen beginnt und endet in Deisenhofen, bei der S 6 Tutzing ist es die Station an Isartor. Die S 6 Ebersberg beginnt und endet in Trudering - hier sollen Fahrgäste auf die U 2 ausweichen. S 7 Kreuzstraße beginnt und endet in Perlach, die S 8 Herrsching in Pasing und die S 8 Flughafen in Johanneskirchen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen laut Bahn auf allen Linien.