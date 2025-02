Rund 250.000 Menschen demonstrieren in München gegen Rechtsruck

Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie!

"München ist bunt!" e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich gegen Rassismus und Menschenverachtung sowie für eine demokratische und tolerante Stadtgesellschaft einsetzt.

"In einer Zeit, in der Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gruppen zu einer Gefahr für unsere Demokratie werden, in der es immer mehr rechtsextreme Gewalt gibt, in der in unserem Nachbarland Österreich die extrem rechte FPÖ den Kanzler stellen könnte, setzen wir, kurz vor der Bundestagswahl, ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie! Gemeinsam zeigen wir: München steht für ein buntes, solidarisches und demokratisches Miteinander", schreiben die Veranstalter in ihrem Aufruf zur Kundgebung.

Kleiner Parteitag der CSU in Nürnberg

Auf einem Kleinen Parteitag in Nürnberg stimmten sich die Christsozialen heute gleichzeitig auf die verbleibenden zwei Wochen bis zur Bundestagswahl ein.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt begann den Parteitag mit einer Verbalattacke gegen die Proteste gegen die gemeinsamen Abstimmungen von Union und AfD im Bundestag zur Migrationspolitik. Im Land herrsche eine Stimmung für den von CDU und CSU angestrebten Politikwechsel, sagt der CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. "Die, die nicht Teil dieser Stimmung sind, die wollen jetzt ihre mangelnden Argumente durch Lautstärke auf der Straße ersetzen."

Kundgebungen auch in anderen bayerischen Städten

Ebenfalls unter dem Motto "Demokratie braucht Dich" hatte das Bündnis "Rosenheim ist bunt" heute eine Demonstration im Rosenheimer Salingarten durchgeführt. Die Polizei sprach auf Nachfrage des BR von knapp 400 Teilnehmern.

Die deutschlandweite Vereinigung "Omas gegen Rechts e.V." mobilisierte am Samstagmittag im oberfränkischen Hof rund 450 und in Bamberg rund 1.500 bis 2.000 Teilnehmende. Im mittelfränkischen Fürth demonstrieren rund 3.500 Menschen.

In Würzburg gingen laut Polizei in der Spitze rund 3.000 auf die Straße. Die Demonstrierenden versammelten sich am frühen Nachmittag am unteren Markt, bevor sie gegen 15 Uhr zu einem Protestzug durch die Innenstadt aufbrachen.

Am Nürnberger Kornmarkt protestierten nach Polizeiangaben mindestens 20.000 Menschen gegen einen Rechtsruck. Bereits am Morgen hatten sich vor der Nürnberger Frankenhalle, in der am Vormittag der kleine CSU-Parteitag begann, rund 90 Demonstrierende positioniert. Das schätzt die Polizei. Mit selbst gemalten Schildern forderten sie eine stabile Brandmauer gegen den politischen Rechtsruck ein. Zu lesen war unter anderem "Nie wieder ist jetzt".

Auch in anderen deutschen Städten demonstrierten heute Tausende gegen einen Rechtsruck und das Asyl-Votum von Union, FDP und AfD im Bundestag: 13.000 in Gießen, 24.000 in Hannover, 35.000 in Bremen, 8.000 in Darmstadt.