München: Ruhestörungen wegen ungenehmigter Partys

An mehreren Orten in München ist an diesem Wochenende wieder ohne Genehmigung gefeiert worden. Die größte Veranstaltung fand am Eisbach im Englischen Garten statt. Dort feierten rund 150 Menschen eine Rave-Party. Als die Polizei die "überlaute" Musik einstellen wollte, wurde die Stimmung der Partygäste aggressiv und polizeifeindlich. Sie stimmten Sprechchöre an und beleidigten die Einsatzkräfte. Daraufhin entschied sich der Einsatzleiter, die ziemlich professionell organisierte, aber nicht genehmigte Veranstaltung zu beenden. Die Feiernden erhielten einen Platzverweis. Der Musikanlagenbetreiber wurde wegen mehrfacher Ruhestörung angezeigt. Nachdem die Teilnehmer gegangen waren, beseitigte der Betreiber der Musikanlage sämtliche leere und zerbrochene Flaschen sowie Unrat, den die Feiergemeinschaft hinterlassen hatte. Dies könnte sich laut Polizei bei der Anzeige strafmildernd auswirken.

Jugendliche Partygäste zeigen sich einsichtig

Weitere Partys fanden unter anderem an der Gerner Brücke mit Blick auf Schloss Nymphenburg und im Bereich der Leinthalerbrücke in Oberföhring statt. Dort verhielten sich die überwiegend jugendlichen Gäste kooperativ. Die Veranstaltungen konnten friedlich aufgelöst werden. Die Feiernden an der Gerner Brücke zeigten sich laut Polizei überrascht davon, dass die Örtlichkeit nicht zum Feiern ausgewiesen sei. Sie seien davon ausgegangen, dass es sich um eine offizielle Feiermeile handele. Die Polizei weist explizit darauf hin, dass dies nicht der Fall ist und sich mehrere Wohnanwesen in unmittelbarer Nähe befinden.