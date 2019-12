München ruft Klimanotstand aus - und setzt sich ehrgeizige Ziele

Münchner Stadtrat stimmt für Radelring

Zuvor hatte der Stadtrat die ersten konkreten Maßnahmen beschlossen, um die Bürgerbegehren "Altstadt-Radlring" und "Radentscheid" umzusetzen. Es geht vor allem um Straßen, an denen es keine oder nur sehr schmale Fahrradstreifen gibt. So sollen etwa die Schwanthalerstraße zwischen Paul-Heyse- und Sonnenstraße, Teile der Brienner Straße, die Elisenstraße, die Reichenbachbrücke sowie die Lindwurmstraße Fahrradstreifen bekommen. Beim Altstadtradlring wird mit den ersten Planungen für den ersten Teilabschnitt begonnen.

In den nächsten fünf Jahren sollen pro Quartal zehn Maßnahmen beschlossen werden. Darauf hatte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter vor kurzem mit den Initiatoren des Radentscheids verständigt. Ganz oben stehe als erstes die Verkehrssicherheit.

Bis 2025 will die Stadt weitestgehend die Forderungen aus dem Münchner Bürgerbegehren Radentscheid umsetzen. Diese sind: Ein durchgängiges Radwegenetz in München, eine Mindestbreite für Radwege von 2,30 Metern, der Ausbau von Fahrradabstellmöglichkeiten und die Gestaltung von Kreuzungen und Straßeneinmündungen so dass diese für Fahrradfahrer sicher sind.