München reaktiviert Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge

Die Stadt München trifft Vorbereitungen für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Ukraine. An die 2.000 Flüchtlinge sind schon in der Stadt. Aber "wir sind noch vor der großen Ankunft", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er rechnet mit bis zu 12.000 Flüchtlingen aufgrund des Königsteiner Verteilungsschlüssels. Reiter spricht von einer "mächtigen Herausforderung".

Notunterkünfte von 2015 wieder in Betrieb

Nun sollen fünf Leichtbauhallen aus der Zeit der Flüchtlingskrise 2015 wieder als Unterkünfte in Betrieb genommen werden. Die Standorte werden am Dienstag festgelegt. Auch werden nach Möglichkeit Hotels akquiriert. Zugleich hob Reiter die große Bereitschaft zur privaten Aufnahme von Flüchtlingen hervor. Es gebe Angebote für "mehrere tausend" private Unterkünfte.

Schulen als Unterkünfte für Flüchtlinge im Gespräch

Das städtische Luisengymnasium in München soll nur ein paar Tage als Notschlafstätte für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt werden. Laut Reiter gibt es aber Schulen, in denen ganze Ebenen oder Klassenzimmer frei sind. Das werde derzeit geprüft. "Da werden wir zwei, drei finden", ist der OB überzeugt, und dort werde man dann auch Menschen unterbringen. Auch Messehallen könnten als Notlösung dienen.

Das Problem dauerhafter Unterkünfte

Was dem Münchner OB Sorgen macht: Wenn die Flüchtlinge entgegen ihren Hoffnungen nicht bald zurück in ihre Heimat könnten, brauche die Stadt dauerhafte Unterkünfte. Dabei sei das noch nicht einmal für alle Menschen aus der Flüchtlingskrise 2014/15 gelungen. Wichtig wäre es für Reiter auch, ein dauerhaftes Ankunftszentrum in der Umgebung des Hauptbahnhofs einzurichten, in dem die Flüchtlinge sich registrieren und informieren können. Im Bahnhof selbst sei das wegen der laufenden Umbauten nicht möglich.

Hilfsgüter-Transport unterwegs nach Kiew

Unterdessen startet ein Hilfstransport in die Partnerstadt Kiew. 14 Container mit jeweils 30.000 Liter Fassungsvermögen hat die Feuerwehr mit Hilfsgütern im Wert von einer Million Euro befüllt. Darunter etwa Schlafsäcke, Isomatten, Konservenbüchsen, Windeln und Babynahrung. Reiter hatte bei Bürgermeister Vitali Klitschko persönlich nachgefragt, was die Zivilbevölkerung gerade am nötigsten brauche, wie er berichtete.

1,7 Millionen Euro Spendengelder für die Ukraine

Die Beschaffung der Hilfsgüter war eine Herausforderung. "Man kann nicht einfach in einen Laden gehen und sagen, ich brauche mal schnell 2.000 Schlafsäcke", sagt Reiter. Die Waren werden jetzt per Bahn nach Kiew geschickt. Möglich wurde der Hilfstransport durch Spenden von Unternehmen und Privatleuten. Auf dem Spendenkonto der Stadt sind mittlerweile 1,7 Millionen Euro eingegangen. Reiter will dem Stadtrat vorschlagen, eine weitere Million Euro aus den Mitteln der Stadt beizusteuern.