vor 41 Minuten

München: Radler gerät unter Müllwagen - schwer verletzt

Am Vormittag ist es am Sendlinger-Tor-Platz in der Altstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Müllwagen und einem Radfahrer gekommen. Der 43-jährige Mann war mit dem Fahrzeug kollidiert, vom Rad gestürzt und zwischen die beiden Achsen gekommen.