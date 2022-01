München: Radfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei einem Verkehrsunfall in der Münchner Innenstadt ist am frühen Montagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer eines Lastwagens gegen halb fünf Uhr früh nach rechts in die Sonnenstraße einbiegen. Dabei sei er mit der 59-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen, die auf dem Fahrradweg unterwegs gewesen war.

Fahrradfahrerin hatte keine Chance

Die Frau wurde von dem Lastwagen überrollt und dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den geschockten 38-jährigen LKW-Fahrer. Für die Bergungs-Arbeiten wurde die Sonnenstraße in nördlicher Fahrtrichtung mehrere Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.