Public Viewing und die Schwierigkeiten für Münchner Wirte

Bislang merkt man in München von der Euro 2020 kaum etwas. Hier und da mal ein Schild, aber von Fußball-Euphorie oder Schlachtenbummlern ist in München derzeit noch wenig zu spüren.

Schlechte Erfahrungen mit Public Viewing am Nockherberg

So auch im Biergarten am Nockherberg. Hier weist nichts auf das bevorstehende Spiel Deutschland–Frankreich hin. Zwar hat der Wirt Christian Schottenhamel extra fürs Public-Viewing eine große Videoleinwand für rund 35.000 Euro gekauft, doch sie wird unbenutzt bleiben.

Der Wirt hatte zum Eröffnungsspiel der EM Public Viewing in seinem Garten angeboten. Die Erfahrung, die er da gemacht habe, reiche ihm, so Schottenhamel.

Testnachweis ab 1.000 Sitzplätzen

1.350 Fans könnten im Paulaner Biergarten Platz nehmen, wenn da nicht dieser Testnachweis wäre. In München müssen Gastronomiebetriebe mit über 1.000 Sitzplätzen beim Public Viewing entweder einen negativen Test (PCR oder Antigentest), einen Impf- oder Genesenennachweis von ihren Gästen verlangen. Ein Unding, findet Schottenhamel.

Zum Eröffnungsspiel wussten die Gäste aber von nichts und hatten dementsprechend keinen negativen Nachweis dabei. Die Teststationen am Nockherberg-Biergarten waren als Folge überfordert. Viele Gäste seien wieder umgekehrt oder hätten sich schimpfend beschwert, so Schottenhamel.

Regeln erst am Tag vor dem erstem Spiel bekannt

Der Grund für das Chaos: Die Stadt München hatte erst am Donnerstag die Gastronomiebetriebe von der 1.000-Sitzplatz-Regel informiert. Zu spät für den Wirt, um noch zu reagieren und mehr Testkapazitäten zu schaffen.

Schottenhamel, der zugleich auch Münchner Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) ist, kritisiert den seiner Meinung von der Stadt München willkürlich verordneten Testnachweis ab einer Gastronomiegröße von 1.000 Sitzplätzen. Dies sei seinen Informationen nach einzigartig in Deutschland.

Dieter Reiter reagiert mit Kopfschütteln auf Kritik

Während Christian Schottenhamel seinem Ärger Luft macht, gibt Ministerpräsidenten Markus Söder zusammen mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter eine Pressekonferenz. Auf die Kritik von Schottenhamel angesprochen, reagiert Reiter mit Unverständnis.

Die 1.000er-Grenze sei im Krisenstab der Stadt München festgelegt worden, so Reiter. Zudem hat sich die Stadt bei dieser Regel laut Oberbürgermeister eng mit dem Freistaat Bayern ausgetauscht. In München gebe es genug Testkapazitäten, um sich 24 Stunden vor einem Besuch beim Public Viewing testen zu lassen. Man wolle eine ein erneutes Ansteigen der Inzidenz auf jeden Fall verhindern, so Reiter.

Andere Wirte wollen trotz Testpflicht Public Viewing anbieten

Christian Schottenhamel ist bislang der einzige Wirt, der öffentlich seinen Unmut über das Testkonzept und die Kommunikation kundtut. Ein anderer Münchner Wirt, der nicht genannt werden möchte, sagte dem BR, dass man zähneknirschend versuche, dem Testkonzept Rechnung zu tragen. Ob es klappt, wisse man nicht.

Was grundsätzlich auffällt: Alle vom BR sonst noch angesprochenen Wirte – ob klein oder groß – wollen sich zu ihrem angebotenen Public-Viewing nicht äußern. Hintergrund sei, heißt es unisono, dass das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) eindringlich darum ersucht habe, das Public-Viewing nicht zu bewerben.

KVR: Normaler Gastronomiebetrieb soll im Vordergrund stehen

Auf BR Anfrage dementiert das KVR, dass es eine solche Vorgabe an die Münchner Wirte gibt. Richtig sei, heißt es in dem schriftlichen Statement an anderer Stelle, dass die Live-Übertragung der Spiele nicht im Zentrum, sondern im Rahmen der normalen Bewirtung der Gäste erfolgen soll. Mit dieser Vorgabe wolle man sicherstellen, dass der Eventcharakter nicht im Vordergrund steht, so das KVR.