München: Prozess um Tod eines Babys

Selbst will sich der angeklagte Vater vor dem Landgericht München bisher nicht äußern. Sein Anwalt hält ihn aber, wie er sagt "aus tiefster Überzeugung" für nicht schuldig. Auch die Ehefrau steht hinter dem 32-Jährigen. Sie hat ihn am Donnerstag als fürsorglichen und vorsichtigen Vater beschrieben, der Angst hatte, seiner Tochter - einem Wunschkind - weh zu tun, weil sie so ein zierliches Baby war.

Ihr Mann hat gerufen: "Atme, atme!"

Am fraglichen Tag habe die Mutter durch die Bad-Tür gehört, wie ihr Mann plötzlich mehrmals "atme" gerufen habe, erzählt sie. Gemeinsam hätten sie versucht, das leblose Kind wieder "wach zu kriegen" und es dabei auch auf dem Arm leicht gerüttelt. Unter Anleitung der Rettungsleitstelle habe ihr Mann dann das Kind beatmet, bis der Notarzt eintraf. Im Krankenhaus ist das Kind gestorben.

Verteidigung will eigene medizinische Gutachten

Dass es überhaupt zur Anklage kam, ist für die Verteidigung eine Folge von Missverständnissen und falschen Interpretationen, und um das zu beweisen, hat sie auch eigene medizinische Gutachten in Auftrag gegeben. Für den Prozess sind bis Weihnachten sechs weitere Termine angesetzt.