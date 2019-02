München: Prorussischer Kämpfer muss in Haft

Wegen einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hat das Landgericht München einen 48-jährige Wahl-Ingolstädter zu einer Haftstrafe verurteilt. Er war im August 2014 mit einem Touristenvisum ins russische St. Petersburg gereist. Dort hatte er nach Angaben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft an einer paramilitärischen Ausbildung teilgenommen. Anschließend, so die Ermittler, habe er sich der nationalistischen Gruppe Imperiale/Kaiserliche Legion angeschlossen.

Deutsch-Russe bestreitet Kampf- und Waffenausbildung

Zum Prozessauftakt hatte das Gericht dem Angeklagten für eine umfassende Aussage eine Strafe von zwei bis zweieinhalb Jahren versprochen. Daraus wurden nun zwei Jahre und drei Monate. Über seinen Verteidiger räumte der Mann ein, nach St. Petersburg gereist zu sein, weil er in der Ostukraine kämpfen wollte. Er bestritt jedoch, während seines rund zweiwöchigen Aufenthalts eine Kampf- und Waffenausbildung erhalten zu haben, wie es ihm die Münchner Generalstaatsanwaltschaft vorwarf.

Paramilitärische Ausbildung nicht erwiesen

Wie der 48-Jährige weiter aussagte, sei er in die Ukraine weitergereist und dort bis zum November 2014 geblieben. Nach Überzeugung des Gerichts nahm er dort tatsächlich an Kämpfen teil. Nicht erwiesen sei hingegen, dass er in Russland eine paramilitärische Ausbildung durchlaufen habe.

Der Mann hat seit 2012 die deutsche Staatsangehörigkeit und lebt in Ingolstadt. Geboren wurde er aber in Moskau.