München: Polizist schießt auf Porschefahrer

Spektakuläre Verfolgungsjagd in München: Ein Polizist hat bei einer Verkehrskontrolle auf einen Porschefahrer geschossen. Eine Streife wollte den Porschefahrer am Mittwochabend in Bogenhausen für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Mann ignorierte jedoch die Aufforderung der Beamten und erhöhte das Tempo. Erst später hielt er seinen Wagen auf der Autobahn A94 im Bereich einer Ausfahrt an.

Polizist schießt in Richtung Fahrerseite

Als ihn die Polizisten kontrollieren wollten, fuhr der 53-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg wieder los und steuerte dabei direkt auf einen der beiden Beamten zu. In der Folge gab der Polizist mehrere Schüsse auf den Porsche ab. Gleichzeitig lief der Polizeibeamte zur Seite, um nicht von dem anfahrenden Pkw überfahren zu werden.

Porschefahrer kommt verletzt in Klinik

Der Porschefahrer flüchtete daraufhin erneut mit seinem Auto. Erst später konnte ihn eine Streife im angrenzenden Stadtgebiet in einer Straße parkend auffinden. Der 53-Jährige saß verletzt und bei Bewusstsein in seinem Auto und wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Seine Beifahrerin, eine 29-Jährige Münchnerin, konnte die Polizei kurz darauf in einer nahegelegenen Straße antreffen. Sie war leicht verletzt und musste nicht ärztlich behandelt werden.

Ermittlungen gegen Porschefahrer und Polizist

Die Münchner Polizei ermittelt gegen den Porschefahrer, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ob der Schusswaffengebrauch des Polizisten gerechtfertigt war, wird jetzt vom Bayerischen Landeskriminalamt geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Vorfalls geben können, sollen sich bei der Polizei melden.