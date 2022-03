München: Polizei schreitet bei Demo von Abtreibungsgegnern ein

Bei mehreren zeitgleich stattfindenden Demonstrationen zum Thema Abtreibung kam es am Samstag in München zu Ausschreitungen. Die Polizei musste eingreifen und gegnerische Demonstranten mit Gewalt trennen. Um 13 Uhr war am Königsplatz eine Kundgebung von Abtreibungsgegnern mit rund 2.000 Teilnehmern gestartet. Der Demonstrationszug zog durch die Maxvorstadt und wieder zurück zum Ausgangspunkt, wo die Versammlung um 15.30 Uhr beendet wurde.

40 Personen wollten Demonstrationszug stoppen - Polizei griff ein

Entlang der Strecke dieses Demonstrationszugs fanden zeitgleich zwei andere Veranstaltungen mit insgesamt 190 Teilnehmenden statt, die sich explizit gegen die Abtreibungsgegner richteten. Wie die Polizei berichtet, stürmten um 14.15 Uhr plötzlich etwa 40 Personen aus einem Gebäude und wollten den Demonstrationszug blockieren. Die Polizei musste einige der Personen mit Gewalt zurückhalten.

Ein Mann wegen Körperverletzung festgenommen

Ob es im Zusammenhang mit der Störaktion Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gibt, soll noch geprüft werden. Ein 52-jähriger Versammlungsteilnehmer soll außerdem einen Medienvertreter behindert und leicht verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde vorübergehend festgenommen und wegen Körperverletzung angezeigt. Zu weiteren Störungen kam es bei den Versammlungen nicht. Insgesamt waren rund 400 Polizisten im Einsatz.