Polizei löst Rave-Party im Münchner Schlachthofviertel auf

Die Münchner Polizei hat am Sonntagmorgen eine illegale Rave-Party mit rund 30 Feiernden auf dem Gelände des Münchner Schlachthofs aufgelöst. Gegen sechs Uhr erhielt die Polizei einen Anruf von einem Anwohner, dass in einem Gebäude im Schlachthofviertel eine Party mit circa 150 Menschen stattfinden würde.

25 Feiernde ohne Masken und Mindestabstand

Laut Polizei fuhren daraufhin mehrere Streifen dorthin und positionierten sich. Gegen sieben Uhr morgens gingen die Beamten in das Gebäude. Dort trafen sie rund 30 Feiernde an, so ein Polizeisprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Weil sie weder Masken trugen noch Mindestabstände einhielten, erhielten alle Beteiligten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung. Außerdem wird geprüft, ob die Feiernden Hausfriedensbruch begangen haben.

Kein offizieller Organisator

Wie und von wem die Rave-Party organisiert war, konnten die Ermittler bislang nicht sagen. Es handelt sich aber um keinen offiziellen Anbieter. Das Gebäude ist der Polizei zufolge auch nicht für Feierlichkeiten ausgelegt.

München nähert sich Corona-Alarmwert

Seit einigen Tagen nähert sich die Stadt München bei der 7-Tage-Inzidenz wieder dem Alarmwert von 50. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag einen Inzidenzwert von 48,6.