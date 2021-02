vor 43 Minuten

München: OB Reiter will Corona-Lockerungen prüfen lassen

Münchens OB Dieter Reiter will nach dem Gespräch mit Kanzlerin Merkel Lockerungen der Corona-Regeln in München prüfen lassen. Er strebt unter anderem Präsenzunterricht in der Grundschule an und ein Ende der Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.