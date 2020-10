München nimmt mit Corona-Bußgeldern 1,2 Millionen Euro ein

Die sieben einwohnerreichsten deutschen Städte haben seit April insgesamt mehr als 35.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen eingeleitet. Dies geht aus einer Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den zuständigen Behörden hervor. Die bisherigen Einnahmen aus den Verfahren beliefen sich demnach auf rund drei Millionen Euro.

9.100 Bußgeldverfahren in München

Besonders stark gegen die Corona-Sünder geht demnach München vor. Die Stadt leitete zwischen April und Ende September etwas mehr als 9.100 Bußgeldverfahren ein und kassierte dadurch knapp 1,2 Millionen Euro, wie ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats der Zeitung sagte. Zum Vergleich: In Hamburg waren es fast 11.000 Verfahren und Einnahmen von rund 998.000 Euro.

Bayernweit war die Zahl der Corona-Verstöße in den letzten Wochen gesunken.

Diese Regeln gelten jetzt

Erst in der vergangenen Woche waren neue Regeln zu Corona-Verstößen beschlossen worden. Jetzt gilt: Wer in Bayern beim Restaurantbesuch vorsätzlich falsche Angaben auf Kontaktlisten macht, soll bis zu 250 Euro zahlen müssen. Darüber hinaus sind Gastronomen und Hotelbetreiber nun verpflichtet, Daten ihrer Kunden zu erfassen. Bei Verstößen droht ihnen ein Bußgeld von 1.000 Euro. Gaststättenbetreiber müssen zwar nicht durch Prüfung der Ausweise kontrollieren, ob die Gästelisten richtig ausgefüllt werden, sollen aber Plausibilitätskontrollen vornehmen und bei offensichtlichen Falschangaben doch den Ausweis von ihren Gästen verlangen.

Obergrenzen beim Feiern

Als Obergrenzen für Partys in Corona-Hotspots gilt nun: Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) in einer Stadt oder einem Landkreis sollen dort maximal 50 Menschen an Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen teilnehmen dürfen. In privaten Räumen rät die Staatsregierung dazu, keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen. In Kommunen mit einer Inzidenz von 50 dürfen an Geburtstags- und Hochzeitsfeiern nur noch maximal 25 Menschen in Innenräumen teilnehmen und 50 im Freien.

Kontaktbeschränkungen beim 50er-Inzidenzwert

Außerdem sollen die jeweiligen Kommunen dann strengere Kontaktbeschränkungen einführen: Sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch im privaten Bereich sollen sich nur noch fünf Menschen treffen dürfen. Mehr dürfen es nur sein, wenn sich zwei Haushalte oder nahe Angehörige treffen.

Die bisherigen Beschränkungen sind vorerst bis 18. Oktober in Kraft.