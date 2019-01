München: MVV führt Chipkarte ein

Der Münchner MVV verabschiedet sich zumindest teilweise von Fahrkarten aus Papier. Noch in diesem Jahr soll eine Chipkarte eingeführt werden. Grün wie das MVV-Logo, so groß wie eine Scheck-Karte, passt somit in jeden Geldbeutel.

Chipkarte für Kunden von Jahres-Abos

Die Chipkarte sollen alle Kunden bekommen, die mit Jahres-Abo im MVV-Gebiet unterwegs sind und momentan noch jeden Monat die Wertmarke in ihrer Kundenkarte austauschen müssen. Künftig haben sie einfach eine durchgängig gültige Chipkarte und Kontrolleure werden mit entsprechenden Kontrollgeräten ausgestattet.

Ein großer Vorteil für die Kunden: Geht die Chipkarte verloren, kann man sie sperren lassen und Ersatz beantragen. Und wer umzieht, kann die Änderung ganz unkompliziert online selbst eintragen. Im Laufe des Jahres, so eine MVV-Sprecherin, sollen die Jahres-Abo-Chipkarten eingeführt werden. Einzel- und Streifenfahrkarten sind aber erstmal weiter aus Papier.