München: MVG-Warnstreik am Dienstag - S-Bahn nicht betroffen

Bis in die späten Nachmittagsstunden könnte es laut Verdi dauern, dass der öffentliche Nahverkehr in München wieder wie geplant rollt. Der Warnstreik endet um 14.30 Uhr. Zwar kann die Gewerkschaft noch nicht so ganz einschätzen, welche Auswirkungen die Aktion konkret haben wird. Doch auf den regulären Fahrplan sollte sich keiner verlassen.

Seit 2011 Eingestellte verdienen weniger

Die Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) sind zum Streik aufgerufen. Rund 1.300 Mitarbeiter sind bei ihr beschäftigt. Neue Kräfte werden seit 2011 dort eingestellt, auch um Personalkosten zu sparen. Laut Verdi verdienen sie deutlich weniger als die Kolleginnen und Kollegen, die noch bei den Stadtwerken auf der Gehaltsliste stehen. Das sind laut Verdi nur mehr rund 500. Da die einen anderen Tarifvertrag haben, dürfen sie am Warnstreik nicht teilnehmen. Sie könnten also gezielt morgen eingesetzt werden.

Nicht alle Busfahrer streiken, S-Bahnen nicht vom Streik betroffen

Busse, Tram und U-Bahnen werden wahrscheinlich verspätet oder gar nicht fahren. Von den Busfahrern ist nur etwa die Hälfte zu Aktionen aufgerufen. Die anderen fahren für ein privates Omnibusunternehmen im Auftrag der Stadt und können deshalb nicht mitstreiken. Auch der gesamte S-Bahn-Verkehr ist nicht betroffen. Dort gilt ebenfalls ein anderer Tarifvertrag.

Verdi-Forderung: 200 Euro mehr im Monat

Mit den Aktionen will Verdi erreichen, dass die Münchner Verkehrsgesellschaft jedem Beschäftigten rund 200 Euro mehr im Monat überweist – um die Lücke zu den Altbeschäftigten und auch dem Lohnniveau in anderen kommunalen Verkehrsbetrieben im Freistaat zu schließen.

Ein Mal hat sich die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern schon am Verhandlungstisch getroffen. Die MVG habe ein zweistelliges Lohnplus versprochen– allerdings verteilt auf die nächsten 30 Monate.