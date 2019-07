München: Mutmaßlicher Wolfsmasken-Vergewaltiger gesteht Tat

Nachdem der Tatverdächtige die Ermittler bereits letzte Woche zu der in einem Abfallcontainer versteckten Wolfsmaske geführt hatte, kam das Geständnis für die Behörde nicht überraschend.

Verdächtiger bereits wegen Missbrauchs verurteilt

Wie berichtet hatte ein 43-jähriger Mann Ende Juni eine Elfjährige auf dem Heimweg in einem Park in München-Obergiesing überwältigt und vergewaltigt.

Während der Tat hatte er eine Wolfsmaske übergestülpt. Aufgrund einer DNA-Spur konnten die Ermittler schnell einen vorbestraften Sexualstraftäter als Tatverdächtigen ermitteln. Der Münchner wurde nach seiner Festnahme in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik gebracht.

Der "Wolfsmasken-Fall" hat nicht nur in München für Entsetzen gesorgt. Es waren mehr als 60 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Der Täter war vermutlich zusammen mit der Schülerin in der S-Bahn, folgte ihr und zerrte sie im Stadtteil Obergiesing in ein Gebüsch. Der Mann riss dem Mädchen den Schulranzen herunter und missbrauchte das Kind. Der Maskierte habe dem Mädchen mit dem Tod gedroht, sollte es jemandem von dem Vorfall erzählen. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, war das Mädchen körperlich nur leicht verletzt, aber schwer traumatisiert.