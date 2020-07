Trotz Demoverbot: Motorradfahrer sorgen für Chaos in München

Motorrad-Demo von der Stadt untersagt

Eigentlich war für Samstagmittag auf dem Mittleren Ring eine offizielle Demonstration gegen geplante Fahrverbote für Motorräder geplant. Doch das Kreisverwaltungsreferat hatte die Veranstaltung mit rund 8.000 gemeldeten Motorradfahrern am Freitag kurzfristig abgesagt - wegen Sicherheitsbedenken. Durch so viele Motorräder könne der Verkehr zum Erliegen kommen, das könne auch für Rettungsfahrzeuge schnell zum Problem werden, so die Begründung der Behörde.

Aktuelle Teilnehmerzahl unklar

Ob es wirklich 8.000 Biker sind, die gerade am Mittleren Ring ihre Kreise drehen, ist laut Polizei schwer schätzbar. Auf jeden Fall seien es genug, um ein Verkehrschaos auszulösen, heißt es.