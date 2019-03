Schnellere Hilfe: Mit dem Helikopter zum Schlaganfall-Patienten

Per Hubschrauber fliegt ein Spezial-Arzt zum Patienten ins Krankenhaus. Damit wird Zeit gespart, und dadurch werden die Behandlungschancen des Patienten verbessert.

Normalerweise ist es so: Wenn ein Patient einen Schlaganfall erleidet, wird er je nach Schwere des Schlaganfalls in einer örtlichen Klinik behandelt oder in eines der großen Schlaganfall-Zentren nach München oder Regensburg verlegt. Aber dieses Verlegen kostet wichtige Zeit. Wenn der Arzt zum Patienten gebracht wird, ist das ein riesiger Vorteil, weil der Patient in der kurzen Zeit dazwischen bereits für den Eingriff vorbereitet werden kann.

"Material muss vorbereitet werden, der Patient muss steril abgedeckt werden. Es muss seine Leiste vorbereitet werden. Er muss in Narkose gelegt werden. Diese ganzen Abläufe dauern und das kann parallel gemacht werden zu der Zeit, bis der Arzt ankommt." Dr. Gordian Hubert, Projektleiter des Flying-Intervention-Teams an der München Klinik in Harlaching

Eingespieltes und gut vernetztes Team

Dieses weltweite Pilotprojekt ist nur möglich, weil von Harlaching aus bereits vor 15 Jahren ein telemedizinisches Schlaganfall-Netzwerk aufgebaut wurde. Mit 23 angebundenen Kliniken in der Region. Das heißt: Die Mediziner und alle anderen Mitarbeiter sind eingespielt, machen gemeinsame Schulungen. Die Abläufe sind klar strukturiert. Wenn irgendwo ein Schlaganfall-Patient eingeliefert wird, dann gibt es eine Video-Konferenz mit den Ärzten in München, und die Behandlung wird abgestimmt.

Neue Behandlungsmethode: Von der Leiste ins Gehirn

Seit drei Jahren gibt es zusätzlich zu der Behandlung mit blutverdünnenden Mitteln eine neue Behandlungsmethode: die Thrombektomie. Diese kann nur von wenigen Spezialisten durchgeführt werden. Und so entstand die Idee, diese Ärzte zu den Patienten zu fliegen. Denn der Eingriff hat es in sich, beschreibt Dr. Gordian Hubert.

"Man geht mit einem Katheter in die Leiste rein, schiebt den vor über die Hauptschlagader, bis in die Halsschlagader bis hoch ins Hirngefäß – ein minikleiner Katheter. Dort greift man mit einem Drahtgeflecht das Gerinsel und zieht es tatsächlich raus." Dr. Gordian Hubert, Projektleiter des Flying Intervention Teams an der München Klinik in Harlaching

Fliegende Ärzte – knapp zwei Stunden frühere Hilfe

Die fliegenden Ärzte haben mehr als 60 Patienten mit der Thrombektomie behandelt. Sie konnten den Betroffenen im Schnitt 110 Minuten früher helfen, als wenn die Patienten nach München hätten verlegt werden müssen.

Das Pilotprojekt wird jetzt noch zwei Jahre weiterlaufen. Unterstützt wird es vom Bayerischen Gesundheitsministerium und allen Krankenkassen.