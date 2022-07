München: Mit Auto Bäume gefällt

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Lerchenauer Straße in München zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen drei Uhr morgens waren zwei 19-Jährige mit ihrem Auto stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Faganastraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kollidierte mit vier Bäumen und überschlug sich. Die Bäume blieben wie gefällt auf der Straße verteilt liegen.

Fahrzeuginsassen wurden in Kliniken gebracht

Die automatische eCall-Einrichtung im Fahrzeug setzte sofort einen Notruf ab. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die beiden Insassen bereits das Fahrzeug verlassen. Weil zunächst unklar war, ob sich bei dem Unfall noch eine dritte Person in dem Auto befand, leitete die Polizei eine Suchaktion ein, die aber erfolglos blieb. Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Münchner Kliniken transportiert.

Straße vorübergehend gesperrt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und beseitigte mit Motorsägen die Bäume von der Straße.

Während des Einsatzes war die Lerchenauer Straße etwa eine Stunde lang komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang. An dem Auto entstand Totalschaden.