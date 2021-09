München: Menschen im Fadenkreuz des rechten Terrors

Am 2. Juni 2019, nachts um halb eins, wird Walter Lübcke von seinem Sohn auf seiner Terrasse leblos vorgefunden. Wenig später wird der Tod des CDU-Politikers in einer Klinik festgestellt. Im Kopf des damals 65-Jährigen wird bei der Obduktion ein Projektil aus einer Kurzwaffe gefunden. Walter Lübcke wurde aus nächster Nähe erschossen. Wie sich später herausstellte, hat ein Neonazi abgedrückt. Lübckes Name stand zuvor auf sogenannten Feindeslisten von Rechtsextremen. Die Szene hatte ihn als Feind markiert, den es auszulöschen gilt. Doch Lübcke ist nur ein Name von vielen in Deutschland, die auf solchen Feindeslisten stehen.

Ausstellung will Betroffene zeigen, nicht Täter

Die Ausstellung "Menschen – Im Fadenkreuz des rechten Terrors" des Recherche-Netzwerks Correctiv will darauf aufmerksam machen. "Wir wollen weg von den Tätern und hin zu den Betroffenen. Denn im Endeffekt geht es um Menschen und nicht um irgendwelche Namen, Berufsgruppen oder Gesellschaftsgruppen. Es geht um Menschen aus unserer Gesellschaft", erklärt Sophia Stahl von Correctiv die Ausstellung. Demnach finden sich zehntausende Menschen auf solchen Listen. Lehrerinnen, Wissenschaftler, Aktivistinnen. Die Ausstellung zeigt 57 Gesichter dieser Menschen auf großformatigen Porträts.

Schwarze Autorin steht auf Feindesliste von Neonazis

Abgebildet sind bekannte Bundespolitiker und Journalistinnen. Nicht alle haben sich in der Vergangenheit explizit gegen Rechtsextremismus geäußert. So ist auch Jacinta Nandi auf einem der Porträts zu finden. Die in London geborene Autorin lebt seit 21 Jahren in Berlin und schreibt in deutscher und englischer Sprache. Als sie vor Jahren nach ihrem eigenen Namen im Internet suchte, stieß sie auf eine Feindesliste, angelegt von Neonazis. Dort stand auch ihr Name.

"Ich verstehe nicht, warum sie Menschen hassen"

"Als ich entdeckte, dass ich auf einer Liste von 'Volksverrätern' aufgeführt bin, wusste ich nicht wirklich warum. Dort steht, dass ich gegen Deutschland schreibe. Aber ich wusste nicht genau, worauf es sich bezieht", erzählt sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Doch nicht nur das beschäftigt die Autorin. Sie fragt sich zudem, warum Rechtsextreme andere Menschen hassen. "Ich weiß, sie hassen Ausländer, Menschen, die nicht weiß sind und schwule und queere Menschen. Aber warum? Das verstehe ich nicht."

Jacinta Nandi fühlt sich nicht sicher in Deutschland

Doch Nandi wird nicht nur im Netz bedroht. Sie selbst erlebte Ausgrenzung und Rassismus im Leben. "Als nicht Deutsch gelesene Person, also mit sichtbarem Migrationshintergrund" fühle sie sich nicht immer sicher in Deutschland. Oft werde man zwar nicht angegriffen, meint Nandi im BR-Gespräch, aber "man fühlt sich nicht sicher". In ihrer Heimatstadt Berlin und ihrem Viertel Neukölln, da fühle sie sich sicher. Außerhalb Berlins lässt dieses Gefühl aber nach.

Perspektivwechsel durch großformatige Gesichter

Um auf diese Unsicherheiten, auf Bedrohungen und Feindeslisten von Rechtsextremen aufmerksam zu machen, wird die Ausstellung von Correctiv bundesweit in elf Städten gezeigt – mitten in der Innenstadt. Passanten werden so beispielsweise beim Einkaufen auf das Thema aufmerksam und bekommen so einen ganz anderen Zugang zum Thema, erzählt Sophia Stahl von Correctiv im BR-Gespräch. "Weil das Erste, was man sieht, sind die Menschen. Und dann fragt man sich, warum werden die hier ausgestellt und nähert sich dem Thema über eben über die Betroffenen, was diesen Perspektivwechsel auch möglich macht."

Gesichter bleiben in Erinnerung

In Nürnberg machte die Ausstellung bereits vergangene Woche Halt. Der von Stahl prognostizierte Ansatz funktionierte in der Frankenmetropole ganz gut, zeigen die Stimmen von Passantinnen und Passanten zur dortigen Ausstellungseröffnung: "Man liest es einerseits in der Zeitung, was so passiert und am nächsten Tag ist es wieder vergessen. Und wenn man dann hierherkommt und den Menschen ins Gesicht schaut, dann ist das schon was Anderes und ich denke, das bleibt dann auch in Erinnerung", erzählte ein Besucher dem BR.

Autorin: "Rechte und linke Gewalt nicht gleichsetzen"

Für Autorin Jacinta Nandi es besonders wichtig, immer wieder auf die Gefährlichkeit von Rechtsextremismus aufmerksam zu machen. Die Zivilgesellschaft und die Politik müssten das Thema ernster nehmen, meint sie und ergänzt: "Ich finde es sehr gefährlich, wenn Menschen versuchen, rechte und linke Gewalt zu vergleichen oder zu suggerieren, dass sie gleich sind. Weil wie das Känguru bei Marc Uwe Kling sagt: Die Antifa zündet Autos an und die Nazis zünden Menschen an. Und das ist ein Unterschied."

Ausstellung in München:

Die Ausstellung macht vom 14. bis 17. September in der Münchener Innenstadt am Rindermarkt Halt. Sie ist jeweils von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Begleitbuch ist unter anderem auf der Internetseite von Correctiv erhältlich. Der BR ist mit seinem Radiosender Bayern 2 Medienpartner der Ausstellung.