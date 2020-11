München: Mehrere Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen

In der Nähe vom Stadelheim sind am Mittag die ersten Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstranten zusammengekommen. Circa 30 Menschen versammelten sich, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Sie lasen aus dem Buch "Die sanfte Gewalt. Erinnerungen an Inge Aicher-Scholl". Vor der Bühne standen weiße Rosen. Die Demonstranten verglichen sich mit Freiheitskämpfern - wie es einst die Geschwister Scholl waren. Im Gespräch mit dem BR zogen manche Demonstranten Parallelen zum Jahr 1933.

Andere Demonstranten positionierten sich ohne solch einen Bezug, darunter Eltern, die gegen die Maskenpflicht für Kinder an den Schulen protestierten. Sie hielten sich an Mindestabstände und trugen fast alle einen Mund-Nasen-Schutz. Veranstalter ist die Initiative "Querdenken 089".

Neben den "Querdenken"-Demonstranten versammelten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auch rund 20 Gegendemonstranten. Sie hielten Schilder hoch, auf denen beispielsweise "Geschmacklos" oder "Querdenker sind keine Freiheitskämpfer" stand.

Kundgebung auf der Theresienwiese mit Auflagen

Am frühen Nachmittag sind weitere Demonstrationen geplant. Ab 16 Uhr wollen sich die Gegner der Corona-Beschränkungen auf der Theresienwiese versammeln. Wie viele Personen dort erscheinen werden, ist noch unklar. Am Freitag hatte das Münchener Kreisverwaltungsreferat die Demonstration zwar genehmigt, allerdings strenge Auflagen erteilt. Anstelle der angemeldeten 5.000 Teilnehmer ließ es nur 1.000 Demonstranten zur Kundgebung auf der Theresienwiese zu.

Statt der geplanten Sternmärsche durch die Innenstadt wurden lokale Versammlungen je nach Ort mit maximal 100 oder 200 Teilnehmern erlaubt. Pro zehn Personen müssen sogenannte Ordner eingesetzt werden, die darauf achten, dass Sicherheitsvorkehrungen wie Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand eingehalten werden.

VGH weist Beschwerden der Veranstalter zurück

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) wies Beschwerden der Veranstalter gegen die Auflagen für die Kundgebung auf der Theresienwiese und einen Demonstrationszug dorthin zurück und bestätigte damit die von der Landeshauptstadt verfügten Beschränkungen.

Zur Begründung hieß es, aufgrund des aktuellen pandemischen Geschehens und der Erfahrungen mit Versammlungen der "Querdenken"-Bewegung seien die Demonstrationen nur mit einer reduzierten Teilnehmerzahl und unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen vertretbar. Wenn sich der Veranstalter ausdrücklich weigere, Hygienemaßnahmen zu ergreifen, sei auch eine Untersagung gerechtfertigt.

"Querdenken" bundesweit aktiv

Die Initiative "Querdenken" ist mittlerweile bundesweit aktiv. Im April 2020 hatte sie sich zunächst in Stuttgart formiert, seit Juni gibt es einen regionalen Ableger in München. Vor allem bei vergangenen Großkundgebungen in Berlin hatten sich auch Rechtsextreme, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker unter die Demonstranten gemischt. In München ist eine vergleichbare Veranstaltung Mitte September friedlich verlaufen. Es versammelten sich rund 10.000 Menschen auf der Theresienwiese.