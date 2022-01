Mann will Hilfe holen und wird von Polizeiauto schwer verletzt

In der Neujahrsnacht waren in München viele Menschen unterwegs. Der Alkohol floss reichlich. Ein schwerer Unfall in der Maxvorstadt war eine Folge davon und die Verkettung unglücklicher Umstände.

Taxler sah auf dem Gehsteig verletzten Mann liegen

Ein Taxifahrer bemerkte am frühen Neujahrsmorgen gegen 1.45 Uhr, dass auf dem Gehsteig der Münchner Ludwigsstraße ein Mann gestürzt war und am Boden lag. Laut Polizei handelte es sich um einen 19-Jährigen, der betrunken war und sich durch den Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hatte. Der 41-jährige Taxifahrer parkte sein Auto und wollte dem jungen Mann helfen.

Als der Taxler ein ziviles Polizeifahrzeug bemerkte, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, stellte er sich auf die Straße, um die Polizei anzuhalten. Der 30-jährige Polizist, der zu einem anderen Einsatz unterwegs war, bemerkte den Taxifahrer im Dunkeln zu spät. Er konnte zwar noch ausweichen, erwischte den Mann aber mit der linken Fahrzeugfront.

Taxifahrer schwer verletzt - Notoperation in der Neujahrsnacht

Der Taxifahrer wurde auf die Straße geschleudert, er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, mehrere Frakturen und musste im Krankenhaus sofort notoperiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der Polizeibeamte und seine 25-jährige Kollegin blieben unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter zur Unfallstelle herangezogen, da die Polizei – wie ein Sprecher betonte – den Unfall sehr ernst nehme. Der 19-Jährige mit der Kopfverletzung kam ebenfalls ins Krankenhaus.