München: Mann springt gegen Fahrradanhänger und verletzt Kind

Über einen merkwürdigen Angriff eines unbekannten Mannes hat heute das Polizeipräsidium München berichtet. Ein auf etwa 35 Jahre geschätzter Täter war ohne ersichtlichen Grund gegen einen Fahrradanhänger gesprungen, in dem ein vierjährigs Mädchen saß, und anschließend geflüchtet. Das Kind wurde bei der Attacke verletzt.

Rätselhafter Angriff

Der Vorfall selbst liegt bereits fast drei Wochen zurück, wurde aber durch interne Versäumnisse der Behörde erst jetzt bekannt. Am 27. September, Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, hatte eine 35-jährige Radlerin mit ihren beiden Kindern vor einem Hotel in der Maxvorstadt angehalten, um sich eine dort stehende Pferdekutsche anzusehen. In dieser Situation sprang unvermittelt ein unbekannter Mann mit vollem Anlauf gegen den Fahrradanhänger.

Schürfwunden und Rückenverletzungen

Der Anhänger kippte dadurch um, riss das Fahrrad der Mutter mit sich und das Mädchen stürzte aus dem Wagen. Die Folge waren Schürfwunden und Verletzungen am Rücken. Das Geschwisterkind und die Mutter blieben unverletzt. Der Täter lief nach Angaben der angegriffenen Frau im Vollsprint davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Grund der Attacke bleibt rätselhaft.

Zeugenaufruf

Das Kriminalkommissariat sucht jetzt nach Zeugen, denen ein etwa 35 Jahre alter, 1 Meter 70 großer, dunkelhäutiger Mann mit schwarzen Haaren und Vollbart aufgefallen ist.