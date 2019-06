Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein Mann überfällt am helllichten Tag ein kleines Mädchen und missbraucht es. Wie die Polizei in München mitteilte, geschah genau dies gestern Nachmittag in Obergiesing. Eine elfjährige Schülerin war auf dem Weg von der S-Bahn Fasangarten nach Hause, als sie plötzlich von einem Mann angegriffen und vergewaltigt wurde. Anschließend flüchtete der Mann, der eine Wolfsmaske trug. Von ihm fehlt noch immer jede Spur.

Mann mit Wolfsmaske sprach akzentfrei Deutsch

Wie der Leiter des Kommissariats Sexualdelikte, Ignaz Raab, sagte, hatte das Mädchen bei einer Abkürzung durch eine Parkanlage plötzlich Schritte hinter sich gehört. Ein ihr unbekannter Mann habe ihr den Mund zugehalten, den Schulranzen runtergerissen, sie ausgezogen und "schwer sexuell missbraucht". Danach habe der Täter das Kind aufgefordert, mindestens fünf Minuten liegen zu bleiben, da er sonst sie und ihre Familie töten werde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 185 cm groß, der Stimme nach vermutlich mittleren Alters, braune Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine dunkle Hose (Länge bis über das Knie), ein graues T-Shirt und dunkle Sneakers sowie eine Wolfsmaske (Abbildung oben) und Latexhandschuhe.

Passantinnen haben Tat nicht als sexuellen Übergriff erkannt

Das Mädchen habe sich nach der Tat seiner Mutter anvertraut, die die Polizei alarmierte, sagte Ignaz Raab. Es gebe keine Zweifel, dass die Schilderungen des Opfers zutreffend sind. Die leichten Verletzungen der Elfjährigen passten zum Tatort, außerdem seien Spuren gesichert worden.

"Ich bin jetzt seit 16 Jahren verantwortlich in dem Bereich tätig. Das ist bisher der schlimmste Fall, den ich erlebt habe." Leiter des Kommissariats Sexualdelikte, Ignaz Raab

Zwei Passantinnen hätten die Tat gesehen und sich bei der Polizei gemeldet, berichtete Raab weiter. Sie hätten diese aber nicht als sexuellen Übergriff erkannt.