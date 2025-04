Münchner beschützt kleinen Waldkauz vor Krähen-Attacke

Vogelkind in Not: Ein Passant hat am Freitagvormittag ein Waldkauz-Junges vor einer Krähen-Attacke beschützt und die Feuerwehr alarmiert. Der Mann hatte beobachtet, wie mehrere Krähen den kleinen Kauz auf dem Bürgersteig in der Münchner Kistlerhofstraße attackierten. Er wehrte die Angriffe ab und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rettete den Vogel, der die Nacht auf der Feuerwache verbrachte.

Jungtier in Vogelstation gebracht

Laut Münchner Feuerwehr wurde das Tier am Samstagmorgen in die Vogelklinik nach Oberschleißheim gebracht. Vermutlich war der Vogel bei ersten Flugversuchen aus dem Nest gefallen und auf dem Gehweg gelandet, wo ihn dann die Krähen attackierten.

Waldkauz im Bestand nicht gefährdet

Dem LBV München zufolge ist der Waldkauz Deutschlands häufigste Eule. Seine Leibspeise sind Mäuse und Ratten, er frisst aber auch Vögel, Fische, Frösche, Käfer und Regenwürmer. Seine Brut zieht der Waldkauz oft in Nistkästen auf, bei der Verteidigung des Nests zeigt er sich allerdings selbst oft aggressiv und greift sogar Menschen an. Am besten beobachten kann man den Vogel in der Nähe von Baumhöhlen, zum Beispiel im Nymphenburger Park.