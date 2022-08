München macht ernst: Parkplatz-Pflicht für E-Scooter in der City

Wahllos herumliegende Elektroroller (sogenannte E-Scooter) sollen in der Müchner Altstadt bald der Vergangenheit angehören: Von kommenden Freitag (5. August) an müssen gemietete E-Scooter auf extra markierten Abstellflächen zurückgegeben werden. Andernfalls läuft die Uhr für die Miete weiter. Das kann laut Stadtverwaltung schnell "zu einer kostspieligen Angelegenheit" werden.

Reiter will Wildparker nicht mehr hinnehmen

Insgesamt 43 Sonderparkflächen soll es in der Altstadt geben - vielfach am Rande der Fußgängerzone, in die man ohnehin nicht hineinfahren darf. Allerdings sind derzeit laut Stadtverwaltung erst 24 solcher Abstellflächen schon betriebsbereit. Laut Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, soll die neue Regelung verhindern, dass abgestellte E-Scooter "insbesondere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, behindern oder gar gefährden".

Verwarnungsgelder möglich

Die Abstellflächen für E-Scooter laufen zunächst als Pilotprojekt. Sind sie erfolgreich, bleiben sie. Die schon seit Mai eingerichteten ersten Parkzonen seien positiv aufgenommen worden, sagte Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel der Deutschen Presseagentur. Etwaige Verwarnungsgelder (20 Euro) für künftiges Wildparken könnten die Verleiher an die Nutzer weitergeben.

Wer seinen E-Scooter wie ein Fahrrad nur vorübergehend etwa vor einem Laden abstellt, um anschließend weiterzufahren, ist von der Regelung nicht betroffen - außer, er parkt verkehrsbehindernd. Es geht allein um die Beendigung der Leihe - die nur noch auf einem festgeschriebenen Parkplatz möglich ist.